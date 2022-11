"Não acredito no Pai Natal. Já sabem que, sobre o mercado, não posso responder. Mas tenho sempre esperança de encontrar um velhinho de barbas ali à porta.” Foi desta forma que Sérgio Conceição reagiu esta segunda-feira, quando questionado se tinha esperança de que a conquista, esta época, da Supertaça e a passagem aos oitavos de final da Champions lhe permitem ‘sonhar’ com duas ou três ‘prendas’ no mercado de transferências de janeiro.









