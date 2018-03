"Não admito que questionem a minha dignidade", afirma o treinador do Estoril

Declarações polémicas após o encontro frente ao FC Porto voltaram a ser tema.

As polémicas declarações de Ivo Vieira, após o encontro entre Estoril e FC Porto voltaram a ser tema. O técnico dos canarinhos, que na altura disse que os jogadores "têm de repensar o seu compromisso" com o clube , referiu que não admite ver a sua dignidade posta em causa e questionou o "interesse de terceiros"."Nesse dia, apenas analisei o jogo ao nível da estratégia. A partir daí, não posso controlar as declarações de terceiros nem que queiram deturpar o intuito da conversa. Desenvolveram esse tema perante o interesse de outros. Eu só falei do nosso desempenho. Tínhamos de fazer mais nessa partida com o objetivo para conseguirmos o nosso objetivo, que passava por vencer", salientou na conferência de antevisão ao jogo com o Boavista, que terá lugar no Estádio do Bessa, este sábado às 20h30."Tenho família e não admito que pessoas que não me conhecem questionem a minha dignidade. Não tolero ser crucificado e enxovalhado por pessoas que só querem defender os interesses dos seus clubes", frisou, insistindo, em seguida, na ideia de interesses alheios por parte de outras entidades."Não me vou sujeitar a que exponham o meu nome, do Estoril e dos jogadores para defender interesses de terceiros. Vou lutar para que o futebol seja melhor e que os árbitros tenham mais paz, nem que tenha de lutar e morrer sozinho. Mas sei que não sou o único, porque vejo outros treinadores que querem o bem do futebol português. Aos que me agridem, não vou ser igual a eles e vou manter a minha dignidade. Se não estiver no futebol, vou para o lado da minha família onde estou muito bem", concluiu.