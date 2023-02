“Enzo? Não choro por jogadores que não querem estar no Benfica.” Foi desta forma que Rui Costa explicou esta quinta-feira, na BTV, o processo da saída do médio argentino para o Chelsea, a troco de 121 milhões de euros.



O presidente do Benfica abordou vários temas do mercado e não escondeu a mágoa pela intransigência de Enzo em abandonar o clube: “Tudo foi feito para que essa venda não se efetuasse.









Ver comentários