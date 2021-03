“Não deixo de viver por ter medo de morrer”, diz Pinto da Costa sobre a Covid-19

Pinto da Costa, 83 anos, garante, em conversa nos meios oficiais do FC Porto, a propósito da Covid-19, que não deixará de viver a vida por recear morrer. Reinaldo Teles, parceiro de direção e vítima mortal da pandemia, foi recordado pelo dirigente."Tenho feito, com todas as cautelas, a minha vida no dia a dia. No trabalho, nunca deixei de vir, de assumir as minhas responsabilidades, nunca deixei de acompanhar as nossas equipas em qualquer circunstância, naturalmente que correndo riscos mínimos. Mas tendo sempre o maior cuidado, usando sempre a máscara, mantendo as distâncias", afirmou o presidente do FC Porto, acrescentando: "Mas não vou deixar de viver por ter medo de morrer, senão não morro, mas também não vivo, que é a mesma coisa."O dirigente entende que, há um ano, a pandemia "era impensável para toda a gente". "Uma guerra pode parar e destruir parte do Mundo e qualquer um admite que isso possa acontecer, mas isto era impensável", sublinha Pinto da Costa.A Covid-19, reconhece Pinto da Costa, "teve resultados péssimos para o Mundo"."O FC Porto não foi exceção, causou imensos prejuízos. O pior de todos são as mortes que causou na família portista, salientando, em primeiro lugar, o Reinaldo Teles, vítima desta terrível doença e deste vírus maldito. E muitos outros portistas, alguns meus amigos. Essa é incalculavelmente a maior perda e o pior dos prejuízos que pode haver."Os jogos entre o FC Porto e o Chelsea (‘quartos’ da Champions) realizam-se, a 7 e 13 de abril, no Estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha. A decisão deve-se às restrições transfronteiriças.