"Não é um negócio para o futuro, é para agora", diz Klopp sobre a chegada Ronaldo ao Man. City

A saída de Ronaldo da Juventus foi esta sexta-feira anunciada por Allegri. Resta saber qual o seu destino. Até ao momento, o Manchester City é o clube que aparenta estar mais próximo de contratar o craque português e a concorrência dos citizens na Premier League já começa a reagir a essa possibilidade.Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, foi um dos técnicos a dar a opinião sobre o provável regresso de CR7 à Inglaterra:"Cristiano para o City? Vejo isso como adepto de futebol…vamos ver o que acontece. Não sou ninguém para julgar. Se outros clubes conseguem isso, não é um negócio para o futuro, é para agora"."Alguns clubes funcionam assim e não há problema com isso", disse ainda o técnico alemão."É ótimo se tu conseguires ganhar troféus, mas até com a melhor equipa do mundo não é possível ganhar todos os anos. Tens de garantir que desenvolves a equipa e o clube e isso é o que nós fizemos", finalizou Klopp.