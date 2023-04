“O principal objetivo desta temporada está por alcançar e não dependemos só de nós. Não estamos eufóricos, tal como nunca estivemos descrentes quando nos deram como acabados”, escreveu esta terça-feira Pinto da Costa na revista ‘Dragões’, numa alusão à possibilidade de revalidar o título de campeão.









O presidente do FC Porto atribui ao plantel o mérito da recuperação de seis pontos face ao líder Benfica: “Se há pouco tempo estávamos a dez pontos da liderança e agora estamos a quatro, isso deve-se ao trabalho da equipa técnica e jogadores. Eu acredito que com este espírito, esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam na Liga”.

O dirigente deixou ainda um recado às arbitragens: “Acredito que podemos vencer todos os jogos e alcançar o objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano.” Os dragões preparam a visita ao P. Ferreira de sábado, no qual estão obrigados a ganhar para manter a pressão no Benfica, que recebe no domingo o Estoril, após duas derrotas seguidas na Liga (FC Porto e D. Chaves).