“Não estou aqui agarrado a nada”: Silas comenta futuro no Sporting

"Não há ninguém a enganar ninguém. O acordo é até ao final da temporada. Não estou aqui agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim". Foi assim que Silas abordou este sábado, na antevisão ao jogo de este domingo (às 17h30, em Alvalade) com o Portimonense, a continuidade no comando técnico dos leões.

O treinador, de 43 anos, garante que tem uma relação "muito franca" com o presidente Frederico Varandas, mas não confirma se quer permanecer em Alvalade: "Estamos orgulhosos de representar este clube, mesmo que seja só até ao final da época. Não criámos mais expectativas. (...) A minha continuidade não depende só de uma boa campanha na Liga Europa e de chegar ao terceiro lugar. Dependerá de uma conversa."

As três derrotas nos últimos quatro jogos, a que se juntou a saída de Bruno Fernandes para o Man. United, não tiveram repercussões psicológicas no balneário, mas Silas admite que é preciso melhorar a eficácia. "Não acho que estejamos instáveis a nível de rendimento. Para a Liga, se calhar, só houve um jogo em que o adversário rematou mais do que nós. Temos pecado na eficácia", disse.

Quanto ao jogo de hoje, em Alvalade, o técnico elogia o adversário: "O Portimonense tem um valor superior ao lugar que ocupa na classificação [17º]."