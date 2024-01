O ex-treinador do Futebol Clube do Porto (FCP), André Villas-Boas reagiu, esta quinta-feira, às declarações de Pinto da Costa na RTP, sobre a candidatura à presidência do clube."Queria marcar esta candidatura e campanha pela positiva. Entrar num bate-boca dessa natureza não valoriza o FC Porto nem esta campanha", referiu durante a apresentação dos candidatos à liderança do Conselho Fiscar e Disciplinar e da Assembleia Geral.André Villas-Boas afirmou não ser suportado por inimigos ou por qualquer órgão de comunicação social, contrariando e realçando o "desrespeito para com os associados", no que toca às afirmações de Pinto da Costa."Não estou aqui para continuar a debater retóricas do passado que há muito foram ultrapassadas", destacou.António Pereira a assumir a Assembleia Geral e Angelino Ferreira para o Conselho Fiscal foram os dois nomes apresentados durante a sessão.No decorrer das reações, o ex-treinador, falou ainda de Pinto da Costa como o presidente dos presidentes: "os associados sentem o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa como o presidente dos presidentes".Perante a temática das claques, André Villas-Boas disse que existe um conjunto de tradições respetivos aos Grupos Organizados de Adeptos (GOA), respeitadas pelos associados."Cabe-nos entender os processos e protocolos que estão associados aos GOA,,neste momento, e ver se há algo desrespeitador dos restantes sócios", acrescentou, com referência a queixas de "estrangulamento no acesso à bilhética do clube" provenientes de casas e associados.