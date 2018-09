Vieira: "Não existe nada que impute à Benfica SAD os crimes descritos"

Presidente do Benfica reage à acusação do MP sobre caso de corrupção.

20:35

"Como era expectável, a acusação em nada vem alterar a certeza da total licitude do comportamento da Benfica SAD. Não existe nada que impute à Benfica SAD os crimes aí descritos". Luís Filipe Vieira qualifica desta forma a acusação do processo e-Toupeira, em que a SAD do Benfica é acusada de 30 crimes."A SAD vem informar que recebeu hoje a acusação do processo", começou por dizer Vieira.Lendo um comunicado redigido "após reunião dos administradores", Vieira repudiou "o tempo o modo" como foi anunciada a acusação.O presidente dos encarnados voltou a dizer que o clube tirará consequências dos "prejuízos graves" que o processo tem trazido ao clube e sublinhou a "total licitude" e "inocência" dos administradores da SAD, frisando que "nada no processo" sustenta os factos descritos na acusação do Ministério Público. E sublinha o facto de nenhum administrador ter sido acusado em nome individual.Luís Filipe Vieira, que se fez acompanhar dos administradores da SAD, leu rapidamente o comunicado e deixou a sala de imprensa poucos minutos depois, sem responder a perguntas dos jornalistas presentes.O presidente do Benfica reagiu assim, esta quarta-feira, à acusação anunciada na véspera pelo Ministério Público, em que a SAD encarnada é acusada de 30 crimes. No mesmo processo, o responsável do departamento jurídico de clube, Paulo Gonçalves é acusado de 79 crimes.Luís Filipe Vieira iniciou uma conferência de imprensa no Estádio da Luz, pelas 20h30 desta quarta-feira.O processo inclui mais dois funcionário judiciais - um dos quais está em prisão preventiva - suspeitos de espiar informação confidencial sobre processos em que o clube está envolvido.Os encarnados já comunicaram à CMVM que a SAD já foi notificada da acusação no inquérito sobre violação do segredo de justiça, tendo-lhe sido amputados a prática dos crimes de corrupção ativa, de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de falsidade informática.Leia o comunicado A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que foi notificada da acusação no inquérito sobre violação do segredo de justiça, tendo-lhe sido imputados a prática dos crimes de corrupção ativa, de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de falsidade informática. Mais se informa que, no entendimento da Sociedade, as referidas imputações carecem em absoluto de fundamento, como demonstrará no decurso do processo.Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Lisboa5 de setembro de 2018