“Não existem quase campeões, ou somos campeões ou não”, diz Roger Schmidt

“Sinto-me zero por cento campeão. Não existem quase campeões, ou somos campeões ou não. Respeito o futebol, os adversários, e é claro que estamos numa ótima situação. Podemos ser campeões com mais uma vitória mas vamos ter um jogo muito difícil contra o Sporting”, disse Roger Schmidt.









Na análise ao jogo, o treinador gostou da exibição mas admitiu que a equipa perdeu muitas oportunidades: “Acho que a equipa mostrou uma grande atitude e espírito. Fomos muito inteligentes taticamente e criámos muitas oportunidades, podíamos ter marcado mais e merecemos ganhar. A equipa mostra semana após semana que não quer parar e que quer ser campeã.”

A exibição de ontem foi uma das melhores para o técnico, à semelhança do jogo com o Sp. Braga: “Acho que jogámos no topo nos últimos jogos. Todo o respeito com o Portimonense, mas o Sp. Braga está a fazer uma época de topo. É isto que queremos, queremos terminar a época a fazer exibições de topo, porque precisamos disso para sermos campeões. Os jogadores ainda estão frescos para jogar futebol de qualidade.”



"Só dependemos de nós até final"

"Foi um bom jogo, estudámos o adversário e colocámos em prática o que treinámos. Estivemos muito bem e é isso que se pede. Só dependemos de nós até ao final do campeonato", salientou João Neves. Sobre se a equipa já se sente campeã, o médio foi taxativo: "Não nos sentimos campeões. Como disse, só dependemos de nós, só dependemos do nosso trabalho. É o que vamos fazer."