Não faltou apoio e amor à seleção portuguesa

Cristiana Pereira, mulher de Sérgio Oliveira, bem que tentou puxar pela Seleção com palavras de incentivo pouco antes do início do jogo, "vamos com tudo", mas a verdade é que a seleção portuguesa não conseguiu, ainda assim, vencer o segundo jogo do Campeonato da Europa, frente à Alemanha.

Cristiana não só não conseguiu ver o médio do FC Porto entrar em campo por opção do treinador Fernando Santos como ainda teve de assistir a uma pesada derrota da equipa das quinas por 2-4.

Mas mágoas futebolísticas à parte, se há coisa que não falta aos jogadores portugueses é apoio, não só de Portugal, mas das bancadas, onde se destacam as famílias, com as namoradas ou as mulheres na ‘primeira fila’. April Ivy, a namorada de Rúben Dias, foi outra das que estiveram por Munique, na Alemanha, a dar apoio ao central da Seleção. Antes do jogo, a cantora já havia partilhado várias fotos na sua página oficial do Instagram a passear pela cidade alemã com a legenda "Verificado. Eu amo flores e pretzels." O doce, no entanto, terá tido um sabor amargo, quando April viu Rúben Dias marcar um golo... mas na baliza errada.

Em apoio a Portugal, nas bancadas da Allianz Arena esteve também Inês Deneger Tomaz, a namorada de Bernardo Silva, que viajou até à Alemanha na companhia dos irmãos, ela que também já tinha estado no Puskás Arena, na Hungria, no jogo de estreia de Portugal frente à equipa da casa. Já por cá, foram muitas as figuras públicas que se trajaram a rigor para apoiar a seleção de todos nós. Maria Cerqueira Gomes, Rita Ribeiro, Rita Ferro e até o elenco da novela ‘Festa É Festa’ partilharam fotos e palavras de apoio. Longe ou perto, o que conta é a intenção.