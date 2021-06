“Não gostamos de perder nem a feijões”, diz selecionador nacional

"Não gostamos de perder nem a feijões. É um amigável, mas é um jogo de grande responsabilidade. Se fosse contra o Azerbaijão era a mesma coisa. Estamos a representar o País. Tem de ser um jogo de grande rigor”, disse Fernando Santos, na conferência de antevisão ao particular desta sexta-feira (18h30) diante da Espanha.









Portugal tem o primeiro de dois testes antes do Euro 2020. No Wanda Metropolitano, casa do At. Madrid, a Seleção tem um difícil jogo de preparação. Afinal de contas, vai apanhar na fase de grupos a campeã do Mundo França e ainda a Alemanha. “A Espanha é um teste ótimo para percebermos até que ponto somos capazes de realizar o que queremos e corrigir o que não estiver bem”, analisou o técnico, frisando que uma possível derrota em nada afeta a preparação para o Euro 2020. “Antes do Euro 2016 perdemos frente à Bulgária. Vamos lutar para ganhar. Sei que vai ser um grande jogo. Não sei se haverá equipas melhores tecnicamente do que Portugal”, disse o selecionador, de 66 anos.

Quem pode fazer a estreia esta sexta-feira pela Seleção é Pedro Gonçalves, jogador do Sporting. O melhor marcador do campeonato, com 23 golos, tem dado boas indicações a Fernando Santos. “O jogo irá ditar o que preciso de fazer. Tenho seis substituições para fazer. Não tenho nenhuma programada. O Pedro está aqui porque mostra qualidade. O que tem demonstrado nos treinos é que eu estava completamente certo. Se eu entender que deve jogar, joga e durmo descansado. Se tenho de dar mais minutos porque é novo? Não vamos por aí”, atirou.





Depois do duelo ibérico, Portugal volta a entrar em campo na quarta-feira, em novo particular frente a Israel, no Estádio José Alvalade. A Seleção parte esta sexta-feira às 11h00 para a capital espanhola. Em situação normal, viajaria no dia anterior à partida. A deslocação em dia de jogo tem como objetivo evitar possíveis contágios por Covid-19, que pudessem condicionar a preparação para o Euro 2020. Recorde-se que Gonçalo Guedes ainda recupera da infeção. “Enquanto não estiver negativo, não está pronto para viajar”, disse Fernando Santos.