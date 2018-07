Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não há acordo entre NOS e Eleven Sports para distribuição de conteúdos desportivos

Eleven Sports tem os direitos da Liga dos Campeões da UEFA e dos campeonatos de Espanha e França.

15:02

O presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, afirmou esta segunda-feira que ainda "não há novidades" sobre um acordo com a Eleven Sports para a distribuição de conteúdos desportivos, adiantando que a operadora de telecomunicações fez "uma proposta comercial".



A Eleven Sports tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da UEFA, como também da dos campeonatos de Espanha (LaLiga) e França (Ligue 1), entre outros.



"Não chegámos a nenhum acordo com a Eleven, não há nada de novo nessa frente", afirmou Miguel Almeida na conferência telefónica com analistas na sequência da divulgação dos resultados dos primeiro semestre da NOS, divulgados.



"Fizemos uma proposta comercial, o que vem em linha com o facto de estarmos obviamente interessados em distribuir" os conteúdos do canal, mas até ao momento não há novidades, acrescentou o gestor.



Relativamente à Sport TV, o administrador financeiro, José Pedro Pereira da Costa, adiantou que estão a "renegociar os contratos de distribuição, tal como os outros operadores" de televisão paga.



O negócio de distribuição da Sport TV - que tem entre os seus acionistas a NOS, Vodafone e Altice - tem uma componente fixa e outra variável.



"A componente fixa está relacionada com os custos da Sport TV", adiantou o administrador financeiro, admitindo que a "perda relevante de conteúdos" poderá ser traduzida numa "redução da componente fixa" que a Sport TV "cobra aos operadores".



A NOS, Vodafone e Altice são acionistas da Sport TV.



O lucro da NOS subiu 9,2% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 78,9 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a operadora de telecomunicações em comunicado ao mercado.