Não há acordo para o adiamento do jogo Estoril-FC Porto

A reunião tripartida entre Liga, Estoril e FC Porto, realizada na manhã desta terça-feira via online, no seguimento do surto de Covid-19 na equipa da Linha, manteve, pelo menos por agora, a partida da próxima jornada agendada para sábado, dia 8. Com parte importante do plantel principal infetado, além de elementos do staff assim como alguns jogadores do plantel sub-23, o Estoril abriu a porta a um eventual adiamento do encontro à margem do atual regulamento, mas não chegou a acordo com o FC Porto.De recordar que, na sequência da alteração regulamentar decidido pelos clubes em Assembleia Geral Extraordinária da Liga, em dezembro, as equipas com pelo menos 13 jogadores elegíveis, sendo um deles guarda-redes, estão obrigadas a ir a jogo. Neste momento, o Estoril cumpre os mínimos para ir a jogo e, do lado dos dragões, a sobrecarga de um mês de janeiro que nas suas últimas semanas terá limitações de vária ordem, como provavelmente quatro jogadores nas suas seleções, além de Nanu e Zaidu a participar na CAN, não agrada.A realização de uma nova conversa entre as partes não foi passível de ser confirmada, mas este é um tema que naturalmente que irá marcar o dia a dia de ambos os clubes até ao final da semana.