A seleção nacional visita esta quinta-feira (19h45) a Espanha, no 1º jogo da fase de grupos da Liga das Nações, e só esta quarta-feira é que Diogo Jota, avançado do Liverpool, teve oportunidade de treinar com os companheiros, após ter perdido (0-1) a final da Champions para o Real Madrid, no sábado, em Paris.









Fernando Santos foi questionado sobre o facto de o jogador dos reds ter chegado mais tarde e se isso serve como desculpa para pôr Rafael Leão a titular frente aos espanhóis. “Aqui não há lugares cativos. Eu ponho os melhores em campo”, referiu o selecionador nacional, algo incomodado com a pergunta.

Rafael Leão trabalhou esta quarta-feira à margem dos colegas. Apesar deste contratempo, o jogador do Milan poderá ser titular no primeiro jogo de Portugal na Liga das Nações, prova que Portugal conquistou em 2019 (venceu a Holanda por 1-0, na final). “Na altura, dissemos que só iam dar valor à prova quando outros a vencessem. A verdade é que a França eliminou-nos na fase de grupos e caiu o ‘Carmo e a Trindade’. O objetivo é ir a todos os jogos e competir. Vai ser uma fase de grupos difícil”, realçou Fernando Santos.









Leia também Conheça os convocados da Seleção Nacional para a Liga das Nações Depois da seleção espanhola, a turma das quinas joga duas vezes no Estádio José Alvalade: no domingo enfrenta a Suíça e dia 9 a República Checa. No dia 12, a seleção portuguesa volta a defrontar os helvéticos, em Genebra. “O calendário é claramente exagerado. Quatro jogos em 10 dias, nem durante uma época, nunca vi, nem em campeonatos. Vamos jogar depois de uma época altamente desgastante. Temos de ter muito cuidado para termos os jogadores bem”, apontou Fernando Santos, que, apesar desta condicionante, admitiu, de seguida, que não vai fazer muitas alterações no onze: “Não vai haver tanta mudança neste primeiro jogo, talvez uma ou duas em relação aos jogos que jogámos com a Turquia e Macedónia [no play-off para o Mundial].”

Esta quinta-feira, Fernando Santos não poderá contar com Vitinha. O médio do FC Porto testou positivo à Covid-19. No lado da Espanha, Thiago Alcântara também vai falhar o encontro. O médio do Liverpool tem uma lesão muscular na parte posterior da perna direita.



"Estamos unidos"

"Isso passa ao lado, não mexeu nada. Na seleção não há clubes. Estamos unidos e concentrados para conseguir a vitória para Portugal", garantiu João Moutinho, médio do Wolverhampton, após ter sido questionado sobre o processo disciplinar instaurado a Otávio. O médio do FC Porto entoou cânticos ofensivos contra o Benfica na festa do título.