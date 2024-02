Não há mal que não piore: Dragões empatam sem golos em semana terrível

Nada está tão mal que não possa piorar. Numa semana conturbada, e até num dia em que se duvidou da realização do jogo, a tempestade perfeita formou-se para o FC Porto, que não superou dois golos anulados e a falta de acerto na restante finalização. Novo escorregão e empate sem golos. Adeus ao título à vista.









No meio desta teoria do caos, Sérgio Conceição tentou ser mais prático e arrumou a casa a exemplo dos últimos jogos, à procura de sucesso idêntico. Por razões do universo ou nem por isso, os contratempos não acabaram com o apito inicial de Nobre.

Em dez minutos, o FC Porto teve: um penálti assinalado e revertido, por simulação de Evanilson; e um golo anulado pelo VAR, por fora de jogo de 4 centímetros de Galeno. Insiste, persiste, não desiste. O futebol azul e branco até mostra outra saúde com Nico, Chico e com Pepê no meio. As oportunidades surgiram, mas ora Jhonatan defendia, ora o pontapé falhava, ora, pela segunda vez, um golo anulado por fora de jogo - agora foi Wendell adiantado.





Era tempo de passar a outra teoria, a chamada Lei de Murphy: quando tudo tem de correr mal, corre mesmo. Na segunda parte, mais do mesmo, mais FC Porto, mas ainda mais Jhonatan e nervos à mistura, com o tempo a passar sem solução à vista. Sérgio puxou de Jaime, Toni e outros reforços do banco, Boateng até foi expulso nos descontos, só que o volume ofensivo esbarrou sempre no mesmo muro. Um muro que acaba por ser o das lamentações para o FC Porto: o fosso pode tornar-se demasiado grande para ultrapassar.