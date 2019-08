“Não há segredos”: Marcel Keizer sobre o dérbi da Supertaça

Sporting e Benfica querem sair este domingo (20h45) do Estádio Algarve com a Supertaça nas mãos, para começar a nova época com o pé direito. "Sabemos o suficiente acerca do Benfica. Não há segredos. Neste momento não preciso de saber mais nada acerca do Benfica", afirmou, ontem, Marcel Keizer, na antevisão do jogo.O que o técnico quer manter como segredo até ao apito inicial é a posição em que Bruno Fernandes vai jogar. "No ano passado, jogou a ‘10’, acho que é a sua melhor posição, onde tem liberdade para jogar e para colocar a sua energia em jogo", adiantou. Este poderá ser o último jogo do internacional português com a camisola dos leões e, para Keizer, a possibilidade do médio sair "vai existir até final do mercado de transferências".O nome do jogador tem feito corrido muita tinta, mas o técnico garante que Bruno Fernandes mantém-se o mesmo. "A atenção que se tem gerado sobre ele pode pesar, mas é normal. O Bruno tem qualidade para pôr tudo de lado e jogar o jogo, como fez na pré-época. Tenho visto o mesmo Bruno Fernandes de sempre", afirmou Keizer.O técnico procura conquistar o terceiro troféu pelo Sporting (depois das taças de Portugal e da Liga) e acredita que os leões estão preparados para o jogo deste domingo: "A equipa tem estado bem, apesar de algumas dificuldades na pré-época."Marcos Acuña deve regressar à titularidade no jogo deste domingo (20h45). O reforço Vietto ainda não se afirmou na equipa de Marcel Keizer e deve perder o lugar no ataque leonino para o extremo de 27 anos."Uma equipa está, normalmente, mais forte no final da época do que está hoje""Não somos melhores nas taças do que no campeonato’’"Saída de bruno fernandes? não nos dá motivação especial por poder ser o último jogo dele"