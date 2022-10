"Não jogas nada, és muito fraco.” Esta foi uma das frases com que Rúben Amorim, técnico do Sporting, tentou desestabilizar Nuno Tavares no jogo da 3ª jornada do Grupo D da Champions, em Marselha.



Segundo apurou o CM junto de fonte próxima do jogador, este ficou surpreendido com a forma como o técnico o tentou afetar, num jogo que os marselheses venceram por 4-1.









