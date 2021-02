A sede da Liga de Clubes foi vandalizada na madrugada desta quinta-feira com várias frases escritas no muro do edifício da instituição com ameaças."Não matem o futebool", diz uma das frases escritas no muro do edifício. Os atos ocorreram após o jogo polémico entre o FC Porto e o Sporting de Braga.Autoridades referem que ainda não foi apresentada queixa.