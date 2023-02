"Não me quero esconder mais": Internacional checo assume homossexualidade

Jakub Jankto, internacional checo de 27 anos que está emprestado pelo Getafe ao Sparta Praga, assumiu esta segunda-feira, através de um vídeo nas redes sociais, a sua homossexualidade, afirmando que "não se quer esconder mais"."Olá, o meu nome é Jakub Jankto. Tal como toda a gente, tenho as minhas forças, as minhas fraquezas. Tenho uma família, amigos. Tenho um trabalho pelo qual tenho vindo a dar o meu melhor há anos, sempre de maneira séria, profissional e apaixonada", começa por dizer o médio.E prossegue: "Tal como toda a gente, também quero viver em liberdade. Sem medos, sem preconceitos, sem violência. Com amor. Sou homossexual e não me quero esconder mais", assumiu.O Getafe já reagiu à publicação, deixando, através de dois emojis (duas mãos a aplaudir e um coração), uma mensagem de apoio a Jankto.Jankto, refira-se, soma 45 internacionalizações pela seleção da República Checa, nas quais contribuiu com quatro golos e 11 assistências.