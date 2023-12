Sérgio Conceição saiu ontem em defesa de Taremi quando questionado sobre as críticas ao seu rendimento e deu uma garantia para a visita de hoje ao Famalicão: “O trabalho do Taremi é mais do que fazer o golo ou a assistência. Vai fazê-lo naturalmente porque está mais próximo da baliza adversária, mas estou extremamente satisfeito com todo o trabalho que ele faz.









