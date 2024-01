Roger Schmidt não quer perder nenhum jogador do atual plantel, pelo menos para já: "Não podemos agora deixar sair nenhum jogador, o plantel está equilibrado e não temos muitos jogadores."



Ainda assim, o técnico do Benfica assume que até ao fecho do mercado (final do mês) essa situação possa mudar. "No fim de janeiro tudo pode estar diferente, mas agora estou focado nos jogadores que cá estão.









Ver comentários