“Sabemos que estamos atrás do Benfica, a verdade é esta: não podemos facilitar mais”, afirmou ontem Sérgio Conceição. “Se perdermos mais pontos e o adversário ganhar, sendo o adversário o Benfica, não vamos ser campeões”, alertou o treinador do FC Porto na antevisão à receção de hoje ao Rio Ave, partilhando uma conversa no seio do plantel para reforçar a sua mensagem: “Temos de olhar para o próximo jogo como uma final.









