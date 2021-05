"Não posso dizer que é uma época falhada": Jorge Jesus ainda acredita no 2.º lugar

"Se me perguntassem no início da época se o meu projeto para o Benfica era isto, nem nos meus sonhos... Se é uma época falhada? Nunca vai ser positiva, mas ainda há algumas coisas para conquistar. Faltam quatro jogos que podem dar títulos [Taça de Portugal e Supertaça em caso de vitória, e então passariam a ser cinco as partidas em falta]. Há outros rivais que não vão ganhar nada. Não posso dizer que é uma época falhada". Este foi o balanço feito esta segunda-feira por Jorge Jesus, a três jornadas do fim da Liga.Falando várias horas antes da receção do FC Porto ao Farense, sem saber como esse jogo iria afetar a classificação do campeonato, o treinador do Benfica foi direto sobre o que pode ganhar com a deslocação à Madeira para defrontar esta terça-feira o Nacional: "Nós vamos fazer o nosso jogo, podemos sonhar com o 2º lugar. Se é realista? É um sonho porque, por muito que ganhe, os outros têm de ganhar ao nosso rival. É nessa perspetiva. Se dependesse de nós, podíamos estar muito melhor, já não falava da mesma maneira. Quando se depende de outros o teu sonho só passa pelos outros".Uma situação incómoda pela qual o grupo de trabalho não é responsável, garante o técnico: "Desportivamente, as culpas, entre aspas, minhas, dos meus jogadores e de toda a estrutura do Benfica, daquilo que possa acontecer no fim da época são muito reduzidas". Jesus até foi mais longe nos elogios aos jogadores: "Uma das coisas que não posso apontar a este grupo é falta de paixão. Se fizessem a classificação na 2ª volta depois do jogo do FC Porto viam quem estava em 1º. Estes jogadores tiveram um comportamento que nunca vou esquecer".É, por isso, que o técnico acredita que os seus futebolistas estarão "motivados". Um dos objetivos passa por ajudar Seferovic a ser o melhor marcador da Liga - o suíço tem os mesmos 18 golos de Pedro Gonçalves (Sporting). "Ele está numa posição privilegiada, está dependente dele para poder ser o artilheiro. É uma ideia minha e do grupo. Tenho a certeza que o grupo vai ajudá-lo", explicou Jesus, aproveitando para deixar uma crítica, entre risos: "Grandes penalidades não vai ter porque o Benfica nunca tem grandes penalidades".Jorge Jesus recusa ser castigado, após queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que, diz, deve "preocupar-se com os problemas da arbitragem portuguesa". Numa perspetiva global, o técnico também defendeu que "o VAR precisa de ser mudado". "Só pode existir VAR nas últimas três decisões do jogo. Se não soubermos trabalhar com o VAR ele não ajuda o futebol".