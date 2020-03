"Não prejudicarei o Sporting", promete Silas em conferência de imprensa

Silas, treinador do Sporting, recusou tecer grandes comentários sobre a saída do comando técnico dos leões e pediu concentração no jogo de hoje, em Famalicão, para a 23ª jornada da Liga. "O mais importante é focarmo-nos no jogo. Tudo o que se diz, se fosse comentar não faria outra coisa", afirmou o técnico leonino."Há uma coisa que é verdade: entrei no Sporting com dez anos pela porta 10A e não prejudicarei o Sporting. O mais importante para mim, e isso é soberano, é o bem do Sporting. O momento é de me virar para o jogo, não vou falar de situações pontuais que todos os dias saem nos jornais", destacou Jorge Silas na antevisão à partida com o Famalicão.Silas tem noção de que a sua profissão é diferente de todas as outras. "Treinadores a prazo? Somos todos. Até o Alex Ferguson saiu do Manchester United depois de tantos anos à frente da equipa... Não há profissão mais volátil do que esta, podem ter a certeza. Temos de saber viver com isto. Temos de ser muito fortes psicologicamente. Para desafios destes, como o Sporting, é preciso ter coragem, ser persistente, não dar ouvidos aos outros. Há muita gente que não sabe o que diz", frisou.O treinador dos leões também abordou, pela primeira vez, a eliminação da Liga Europa e confessou que deixou marcas na equipa. "Há sempre frustração de sermos eliminados, não estávamos à espera. Alguns jogadores correram 15 quilómetros, há a frustração de não termos passado, mas não temos má relação por isso. […] Aqui em casa deveríamos ter dizimado o nosso adversário e resolvido logo a eliminatória", explicou.Quanto ao desafio de hoje à noite, Jorge Silas deixou elogios ao adversário: "O Famalicão é uma das melhores equipas a jogar em Portugal, apesar de não estar a passar por uma fase tão positiva."Silas confirmou, igualmente, a ausência de Jérémy Mathieu, central francês que não joga desde 9 de fevereiro, na receção dos leões ao Portimonense."O Mathieu ainda não está apto. Já começou a fazer alguma coisa, mas tem 36 anos e é preciso que esteja a 100 por cento para enfrentar um jogo de grande intensidade. Acredito que no próximo fim de semana já esteja bem. Só não contamos com ele quando não podemos", revelou o técnico.