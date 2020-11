A Taça de Portugal é uma prova fantástica, pela qual tenho um carinho muito especial, até pelas surpresas que acontecem. Mas não queremos ser surpreendidos com uma dessas situações. Queremos começar bem e revalidar o título que conquistámos”, disse esta sexta-feira o técnico Sérgio Conceição na antevisão do embate de hoje do FC Porto com o Fabril.









O treinador do FC Porto promete uma equipa “sem relaxamentos” e com respeito pelo adversário do Campeonato de Portugal, confidenciando que o jogo com o Marselha, de terça-feira, ainda não está no seu horizonte. “O treino é que dita quem é que vou utilizar, com uma ou outra exceção. Provavelmente, haverá mexidas, mas não por falta de respeito pelo adversário ou a pensar no jogo da Champions. Quem faz as coisas dessa forma normalmente dá-se mal nos dois jogos”, reforçou Conceição.

“Os jogadores do FC Porto estão muito comprometidos, e mesmo os novos, que inicialmente poderiam ter alguma dificuldade, vão-se encaixando na forma exigente de trabalhar”, adiantou, reforçando: “O Fabril, pela sua história e valor, merece-nos muito respeito. Os adversários tornam-se mais ou menos frágeis dependendo do que nós fizermos em campo. Somos favoritos, mas temos de os respeitar. Pela seriedade da preparação do jogo, os nossos jogadores percebem que vamos ter de estar ao nosso melhor nível. Sou um admirador confesso do Campeonato de Portugal e dos distritais.”



PORMENORES

João Bento

O árbitro designado para o embate de hoje (14h30) entre o Fabril e o FC Porto foi João Bento (AF de Santarém). Carlos Covão e Marco Vieira são os auxiliares.



Hulk vs. Marega

"O Hulk não é opção para o Fabril e o Marega é", foi desta forma que o Conceição reagiu ao ser confrontado com a possível vinda do brasileira em janeiro.



Pepe de fora

Sérgio Conceição confirmou a ausência de Pepe frente ao Fabril e garantiu que "dificilmente estará apto para o Marselha". Marcano, Grujic e Mbaye são baixas.