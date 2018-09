Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não somos calimeros", defende José Peseiro

Técnico do Sporting sai em defesa do clube e da equipa.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

José Peseiro saiu em defesa do Sporting para responder às críticas de que o clube foi alvo, na antevisão da deslocação ao terreno do Sp. Braga, esta segunda-feira às 20h15 (Sport TV1), em jogo da 5ª jornada da Liga.



Primeiro, o técnico recordou o argumento de que o emblema leonino não teria capacidade para conquistar títulos, na sequência da maior crise que o Sporting já enfrentou. "Não somos 'calimeros', mas quando começou a época colocaram-nos fora de tudo e agora é ao contrário. Temos a responsabilidade de disputar todos os jogos para vencer. Sabemos o valor e a qualidade que temos, sabemos o que podemos potencializar. A equipa tem muita capacidade de crescimento".



Depois, José Peseiro considera que a equipa apresenta qualidade jogo. Prova disso, é a invencibilidade do Sporting nos seis jogos oficiais já disputados. "Dissemos que era preciso dar uma resposta para fora, mas também para dentro, logo ao início. Queríamos uma equipa não obsessivamente ofensiva, nem obsessivamente louca, como já foi criticado. Queríamos uma equipa consistente, mais reservada e menos audaz, o que nos ia levar a conseguir pontos. Passo a passo é o caminho. Eu, mesmo assim, acho que estamos a jogar melhor do que aquilo que as pessoas vão dizendo".



O treinador do Sporting reconhece muitas qualidade ao adversário, que considera estar cada vez mais próximo dos três habituais candidatos ao título. "É uma equipa que cada vez está mais próxima dos chamados 'grandes'. O que este clube tem feito - com os seus recursos e estruturas que tem - um clube que já vende como vende, que vai buscar jogadores ao nível dos grandes...". Ainda assim, José Peseiro acredita na vitória. "Temos potencial para jogar em Braga e vencer".



"Este é um desafio extraordinário"

Vencer o Sporting para continuar no topo da tabela. Este é o objetivo de Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, para a receção ao emblema leonino, hoje às 20h15, em jogo da 5ª jornada do campeonato.



Para o técnico, não se trata de provar que os minhotos são candidatos ao título, mas que são uma equipa com margem de progressão. "Vou ser coerente com o que tenho dito e feito. Procuramos jogar num só corpo e superar os seus limites diariamente. Este jogo é um desafio extraordinário. Temos um único objetivo: jogar com qualidade, intensidade, velocidade, mobilidade e inteligência para vencer", disse ontem na antevisão do encontro.



Abel Ferreira não poupou nos elogios a um adversário em reconstrução, mas que atravessa um bom momento de forma. "Não é surpresa pela qualidade que tem e pelos jogadores que contratou, o que lhe permite estar na luta pelo título", referiu o treinador do Sp. Braga, antes de destacar a experiência do colega José Peseiro. "Já treinou em muitos países".



"A tratar do Rui Patrício e do Gelson"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, garantiu estar a resolver pessoalmente as saídas de Rui Patrício e Gelson Martins a custo zero. "Os dossiês que vocês falam, sou eu próprio que estou a tratar deles, dossiês complicados mas que terão uma solução que defenderá o Sporting. Estou com essa pasta", disse ontem no 8º Convívio de Sportinguistas do Minho.



Mathieu pára menos tempo

José Peseiro, treinador do Sporting, revelou que o defesa Mathieu vai demorar menos tempo a recuperar da lesão na perna esquerda do que o esperado. "Pareceu-nos um pouco mais, agora parece um pouco menos", referiu.



Cinco lesões nos minhotos

Os jogadores do Sp. Braga Matheus, Raul Silva, Bruno Xadas, Rosic e Ricardo Ferreira continuam a recuperar das respetivas lesões e por isso, são baixas para a receção ao Sporting.



PORMENORES

Luta pelo topo

O jogo entre Sp. Braga e Sporting pode ser determinante para que se distanciem em caso de vitória. As duas estão empatadas com 10 pontos.



Histórico favorável

O histórico de confrontos entre Sporting e Sp. Braga é favorável ao clube de Alvalade. Em 143 jogos para todas as competições, os leões venceram 89, empataram 22 e perderam 32.



Bilhetes para Londres

A muita procura de bilhetes (2951) para o jogo com o Arsenal, em Londres, levou o Sporting a agendar a venda de ingressos em seis fases, conforme o período de tempo de associado dos sócios ao clube.



Calendário apertado

Até à paragem para as seleções, a meados de outubro, o Sporting tem pela frente um calendário apertado: Sp. Braga (hoje), Marítimo (29), Vorskla (4 de outubro) e Portimonense (7).