"Eu sou Sérgio Conceição, não sou Sérgio Comichão. A mim não me dá comichão, outras coisas dão, mas isso não. Isto é uma maratona”, foi desta forma que o treinador do FC Porto reagiu após ser questionado sobre a “estrelinha do Sporting” e o facto de estar a quatro pontos da liderança, à margem da antevisão do jogo desta quinta-feira com o Belenenses SAD.









Para o técnico portista, o Sporting “tem mérito” pelo primeiro lugar. “O importante é manter esta cadência e ir acumulando o máximo de pontos possível. Em três anos fui campeão duas vezes e não fui no outro porque sabe Deus, e outras pessoas, porquê. A estrela é para quem trabalha e é competente. O Sporting está a ser competente. Nós estamos a sê-lo agora, mas não fomos tanto noutro período. Temos de correr atrás do prejuízo e ir atrás dessa estrela. Ela está lá, mas é preciso ir buscá-la”, diz Conceição.

Mas o técnico campeão ainda não descarta o Benfica da luta pelo título: “Não embarco nessa teoria. Os campeonatos passados são a prova de que ninguém fica arredado do título a sete ou nove pontos. Cada vez mais é difícil ganhar pontos. Eu acho que existem quatro equipas, mais duas que se estão a aproximar, como o Paços e o V. Guimarães. Incluo o Sp. Braga, terceiro classificado, na luta pelo título. Sinceramente, não vejo nada de diferente.”





O técnico diz ainda que não pensa que o clássico com o Sporting (dia 27) possa ser decisivo: “Seria um grande erro da nossa parte. O nosso foco está no jogo com o Belenenses SAD no Jamor.”

Petit: “É a equipa mais difícil da Liga”



Petit, treinador do Belenenses SAD, espera encontrar esta quinta-feira a “equipa mais difícil” da Liga e explica porquê: “Tem processos bem definidos, intensidade no último terço e agressividade na pressão alta. Faz muitos golos em roubos de bola e em transições.”





“Belenenses sad defende bem”



“O Belenenses SAD defende bem, mas não deixa de fazer golos. Esteve próximo de roubar pontos ao Sporting e ganhou ao Sp. Braga”, disse Sérgio Conceição, admitindo mudar a estratégia para o jogo desta quinta-feira.





Otávio recupera de lesão muscular



Otávio continua de baixa no FC Porto, mas mantém a recuperação à lesão muscular na coxa esquerda. Marcano e Mbaye mantêm-se de fora. Já João Mário está a recuperar da Covid-19.



"Vítor Pereira é tão básico"

Sérgio Conceição aproveitou a antevisão do jogo com o Belenenses SAD para responder a Vítor Pereira, que numa entrevista recente o acusou de ser “um treinador defensivo”. “É tão básico e fica-lhe tão mal dizer isto. Sinceramente, estou a falar disto aqui porque não tive oportunidade de lhe dizer na cara. Não gosto nada disso. Fomos a equipa que fez mais golos durante estes três anos, tirando o segundo ano. Fomos sempre a equipa que fez mais golos e apelidados de rolo compressor”, disse, acrescentando: “Uma boa organização é a base para se ter sucesso em termos ofensivos. Viram-nos a pressionar contra o Rio Ave de uma forma diferente. Isto é trabalho.”



O treinador portista destacou ainda o facto do campeão não consentir golos há três jogos: “A importância de não sofrer golos numa equipa grande é enorme. O futebol, como o vejo, é um desporto simples: é marcar e não sofrer.”