“Não temos arcaboiço para contratar estrelas e muitas vezes é melhor confiar no grupo que tenho à disposição. Vamos entrar num período que está aberto por demasiado tempo. Ajustes ou desajustes que poderá haver serão alvo de conversa com o presidente para depois definirmos o melhor para o FC Porto.” Foi assim que Sérgio Conceição abordou esta quinta-feira o tema do mercado.









