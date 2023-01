"Não teve autorização para ir, vai ter consequências": Schmidt sobre situação de Enzo Fernández

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense (encontro da 15.ª jornada agendado para amanhã às 19 horas, na Luz) e abordou a situação de Enzo Fernández no Benfica."Foi um assunto muito falado esta semana. O Enzo é um bom rapaz e um jogador extraordinário, queremos que fique, a situação não é fácil, jogou no Mundial, ganhou o Mundial, teve propostas, está muito dinheiro em jogo. É um jovem jogador, isto confunde, todos compreendemos isto. Mas é uma excelente pessoa. Não teve autorização para ir à Argentina, não é aceitável, vai ter consequências, não vou dizer quais. Não queremos vendê-lo, nem eu nem o presidente. Toda a gente sabe que tem uma cláusula de rescisão, se ele quiser sair e alguém bater a cláusula, se calhar perdemos o jogador. Há um clube que o quer, tentaram aliciá-lo, mas sabem que só podem tê-lo se pagarem a cláusula. É um desrespeito para todos nós, para o Benfica, estão a deixar o jogador maluco, fingem que querem pagar a cláusula e depois querem negociar. Sobre o Enzo é tudo o que vou dizer e não vou responder a mais perguntas sobre isto", afirmou o treinador.