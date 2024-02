“Sporting mais forte? Não vamos embalar nessa conversa. Já avisei os jogadores”, disse este domingo Rúben Amorim na antevisão do jogo desta segunda-feira (20h15) com o Moreirense, para o campeonato.



O treinador do Sporting não crê que a sua equipa seja a “mais capaz” para chegar ao título: “Considero que o Benfica tem os mesmos pontos, que o FC Porto vem logo atrás e sabemos que nunca desistem.









