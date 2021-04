Pinto da Costa diz não ter visto "nenhuma agressão" a repórter da TVI. Reveja as imagens da violência

"Vi confusão mais abaixo, verifiquei que era o senhor Pedro Pinho a tentar tirar e a tapar a câmara ao repórter de imagem. A posição do FC Porto em relação a qualquer ato de agressividade, e atenção que não vi nenhuma agressão nem vi nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir alguém. O que vi na altura foi ele a querer tirar a máquina e a tapá-la para não deixar filmar. Não vi nenhuma agressão. Mas qualquer ato de violência, rejeito, censuro e não posso tolerar", justificou o presidente dos dragões sobre o tema que tem dado desde segunda-feira.



Sobre Pedro Pinho, Pinto da Costa confirmou que este é portista "mas não tem nenhum cargo, é empresário de futebol que trabalha com muitos clubes e não só com o FC Porto."

Sérgio Conceição foi punido com 21 dias de suspensão na sequência da sua expulsão no jogo com o Moreirense. A decisão do CD da FPF retira o técnico do banco nas partidas com Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave. O presidente dos azuis e brancos também reagiu a esta expulsão.

"O castigo de 21 dias… O Sérgio Conceição vai em direção ao árbitro e ainda antes de chegar ao árbitro leva o cartão vermelho. Não vou colocar em causa, mas ele só falou depois de levar o vermelho. A única coisa que disse foi ‘Ó Hugo, dois penáltis?’ e aí viu o cartão vermelho", começou por dizer o presidente dos dragões.



"Eu estou indignado! E acho que tenho o direito de estar depois de ter sido espoliado. E o árbitro saiu a rir-se… E o VAR? Como é possível? Toda a gente viu os penáltis e aquele indivíduo a ver na televisão não vê? O que devemos pensar? E depois vem o presidente da APAF, ó coitadinho… Devia era preocupar-se, tal como os especialistas disseram, com o facto do FC Porto ser espoliado", acrescentou.



"O FC Porto vai recorrer para o plenário do Conselho de Disciplina sobre o castigo aplicado ao treinador dos dragões. Queremos o mesmo tratamento que o Sporting teve, foi castigado num dia, no dia seguinte plenário reuniu e decidiu", afirmou Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, afirmou esta quarta-feira que não viu nenhuma agressão no final do jogo entre Moreirense e FC Porto, referindo-se à alegada agressão, por parte de Pedro Pinho, a um repórter da TVI.Pinto da Costa esclareceu esta noite os temas mais "quentes" dos dragões numa entrevista ao Porto Canal.