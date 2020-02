"Não vou dar descanso a ninguém": Bruno Lage deixa garantia para jogo da Taça

"Não vou dar descanso a ninguém". Foi assim que Bruno Lage garantiu esta segunda-feira, na antevisão ao jogo desta terça-feira (19h15) com o Famalicão, para a Taça de Portugal, que não fará poupanças a pensar no clássico com o FC Porto, sábado, às 20h30, no Dragão."Numa meia-final a concentração tem de ser máxima, porque pode levar-nos à final", afirmou o treinador do Benfica.Sobre o mercado, Lage prometeu falar e cumpriu. Revelou que Bruno Guimarães não era o reforço mistério de quem tinha falado em janeiro, quando se referiu a uma contratação falhada no último verão: "Era o Fabianski [guarda-redes do West Ham]. Foi uma situação que ficou fechada em setembro, mas nunca foi posta em causa a competência do Odysseas."Outro nome apontado à Luz é o de Pedrinho, médio do Corinthians. Questionado pelose o brasileiro será jogador do Benfica na próxima época, Lage não confirmou o negócio. "Ainda não é, mas conheço-o bem. Se está fechado ou não, não posso confirmar", referiu.Quanto ao adversário desta terça-feira, o técnico elogiou o percurso daquela que é considerada a equipa sensação do campeonato. "O Famalicão jogou connosco [em dezembro] e fez uma grande partida. Independentemente do resultado [o Benfica venceu esse jogo por 4-0], temos de olhar para aquilo que é a qualidade e organização do adversário, ofensiva e defensivamente. O objetivo é jogar bem e vencer", disse.Aproxima-se uma série de oito partidas num mês, mas Lage voltou a frisar que pensa numa de cada vez: "Todos os jogos são importantes. Não é apenas no mês de fevereiro, mas sim aquilo que fizemos também no mês de janeiro e de dezembro, porque, quer para o campeonato, quer para a Taça de Portugal, temos tido jogos de uma exigência tremenda.""O favoritismo é do Benfica, mas nós também temos pressão e responsabilidade, porque queremos ir à final. É um desejo do clube, dos jogadores e de toda a cidade", disse esta segunda-feira João Pedro Sousa, treinador do Famalicão.