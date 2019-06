Natxo González apresentado como o novo treinador do Tondela

O treinador espanhol Natxo González, de 52 anos, foi esta segunda-feira apresentado como novo treinador do Tondela. O técnico natural do País Basco demonstrou ser conhecedor da história do Tondela, bem como da qualidade do futebol praticado no campeonato português, que considera "como o melhor da Europa"."Estou aqui com muita ambição e vontade de trabalhar. Sou um treinador ambicioso e é com muito gosto que integro o projeto deste clube que está há cinco anos na primeira Liga", disse Natxo González, que pela primeira vez vai treinar fora de Espanha. Tem passagens por clubes como Alavés, Saragoça e Deportivo da Corunha, na segunda divisão do país vizinho.O novo treinador tondelense foi apresentado pelo também novo diretor desportivo Luís Agostinho, que na época passada ocupou o mesmo lugar mas no Moreirense. O treinador espanhol elogiou o projeto que lhe foi apresentado pela direção do clube, o único representante do interior do País na I Liga. "Não sou um treinador de ideias fixas, nem sistemas táticos. Privilegio a posse de bola, mas para isso teremos de ter futebolistas com bom pé", adiantou.Natxo González assinou contrato de dois anos com o Tondela e substitui Pepa, um treinador que esteve no clube dois anos e meio e garantiu a permanência na I Liga em três épocas. O treinador basco está ciente de que o espera "muito trabalho num campeonato competitivo".O treinador espanhol vai levar para Tondela dois adjuntos da sua confiança. Serão dois profissionais que já trabalharam consigo em clubes espanhóis. O preparador físico Nuno Pereira transita da época passada.