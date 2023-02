O espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, está a caminho do FC Porto, mas só na próxima temporada. O avançado, de 24 anos, esteve associado nos últimos dias ao Celta de Vigo e esta terça-feira chegou a ser dado como quase certo no Sp. Braga. Os arsenalistas chegaram a oferecer 7 milhões de euros (mais um do que os espanhóis), quando estava iminente a saída de Vitinha para o Marselha [ver peça em baixo].









