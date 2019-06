Navas continua na mira de Luís Filipe Vieira

Keylor Navas continua a ser uma das prioridades de Luís Filipe Vieira para reforçar a baliza. O jogador costa-riquenho de 32 anos é o preferido, mas o elevado ordenado é um obstáculo.Navas não faz parte dos planos do Real Madrid para a próxima época. Mas o emblema espanhol fez saber que só aceita negociar com as águias em agosto, para poder ouvir todas as propostas pelo jogador que tem mais um ano de contrato.Navas quer sair de imediato com o passe na mão de forma a negociar com o clube que lhe dê melhores condições financeiras e desportivas.O Benfica está longe das pretensões económicas do jogador. Os cinco milhões de euros anuais limpos que o atleta recebe são incomportáveis para o clube da Luz.A possibilidade de chegar à Luz passa pelo empréstimo (com o Real a pagar parte do ordenado) ou então se o jogador baixar o ordenado exigido, mediante o pagamento de um prémio de assinatura.