A contratação de Galeno ao Sp. Braga está longe de gerar consenso entre o universo do FC Porto, apurou o CM. Não propriamente pela qualidade do jogador, mas antes pelos contornos do negócio. O passe do jogador de 24 anos custou à SAD dos azuis-e-brancos 9 milhões de euros (mais IVA), depois de esta o ter vendido há apenas dois anos e meio por 3,5 milhões.