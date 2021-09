Uma troca de jovens jogadores entre as equipas B de FC Porto e Vitória de Guimarães permitiu aos dois clubes melhorarem o seu Relatório e Contas no imediato com a entrada de 15 milhões de euros para cada um.Nas contas relativas a 2020/21, o clube minhoto revela ter pagado 11 milhões de euros por Francisco Ribeiro (médio de 18 anos) e 4 milhões de euros por Rafael Pereira (médio de 20 anos).