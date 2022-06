Acordo fechado. Darwin Núñez vai ser jogador do Liverpool nas próximas cinco épocas. Deixa o Benfica após duas temporadas e vai render aos cofres do clube português 80 milhões de euros de imediato, mais 20 milhões por objetivos facilmente alcançáveis. Segundo apurou o CM, esta cláusula por objetivos é praticamente um fracionamento do valor (20 milhões), que será pago ao longo dos próximos quatro anos.









