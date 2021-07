Negócios dos direitos televisivos do FC Porto sob forte suspeita

Armando Pereira e Alexandre Fonseca, um dos donos e o CEO da Altice Portugal, são dois dos alvos da megainvestigação do procurador Rosário Teixeira. Os investigadores seguem o rasto da operação de negociação dos direitos das transmissões televisivas, em 2015.O empresário Hernâni Antunes, que esteve ligado em muitos destes negócios, será um dos alvos da investigação, segundo a. Esteve em várias reuniões durante as negociações para a compra da PT e terá também trabalhado nos bastidores quando a Meo/Altice avançou para a negociação dos contratos dos direitos de transmissão de jogos de futebol com vários clubes. Um dos casos em investigação será o dossiê dos contratos de direito de transmissão televisiva e de patrocínios e publicidade, entre 2015 e 2016, nos quais se tenta perceber quem foram realmente os intervenientes e que comissões terão sido pagas.