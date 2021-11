Mais uma moeda, mais uma voltinha. Qual carrossel, FC Porto, V. Guimarães e Sp. Braga - por vezes com outros clubes à mistura, como Marítimo e Portimonense - foram circulando jogadores entre si ao longo dos anos. As autoridades estão agora concentradas nas transações de 11 futebolistas, que movimentaram 71,2 milhões de euros, de acordo com os dados que foram tornados públicos.