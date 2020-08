Nelson Semedo mantém-se no Barcelona até 2025

O futebolista Nelson Semedo vai manter-se no Barcelona por mais três épocas, apurou o Correio da Manhã.



Após vários avanços e recuos e a possibilidade do português abandonar o clube espanhol, eis que conseguiu chegar a acordo.



O contrato terminava em 2021, mas vai agora ser prolongado até 2025, graças à intervenção do agente Jorge Mendes.

