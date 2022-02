Nelson Veríssimo: “Ainda sou parte da solução” do Benfica

"Quando sentir que sou parte do problema ponho o lugar à disposição. Ainda sinto que sou parte da solução, sabemos o que andamos a fazer, o rumo que queremos.” As palavras de Nélson Veríssimo surgem antes do importante jogo do Benfica com o Ajax para a Champions e numa altura em que a contestação aumenta.









O técnico garante que a equipa está preparada para o duelo desta quarta-feira, referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E assegura que o jogo com o Boavista (2-2) está esquecido: “Pegando no último jogo, tivemos 60 minutos muito positivos e reconheço que nos últimos 30 não estivemos bem. Mas essa análise já foi feita com os jogadores. Falámos na capacidade que devíamos ter demonstrado. É preciso termos tanto prazer sem bola como quando estamos a atacar.”

Veríssimo divide o favoritismo da eliminatória com o adversário. “É 50/50. Digo isto de forma genuína, não estou com bazófias. Há qualidade dos dois lados, mas apesar da nossa inconsistência recente, este jogo é especial e será dividido a 50/50”, destacou o treinador, que elogiou as qualidade do emblema de Amesterdão: “Vamos defrontar um adversário com muita qualidade, das melhores equipas da Europa, com grande poderio ofensivo. Mas tal como eles analisaram a nossa equipa, nós analisámos a deles e é preciso reconhecer que assim como têm os seus pontos fortes, também têm pontos fracos que podemos explorar. Estamos prontos.”









Leia também Benfica de trancas à porta com o Ajax O extremo brasileiro Antony é um dos jogadores do Ajax que, de acordo com Nélson Veríssimo, vai ter vigilância apertada: “Merece uma atenção mais cuidada, mas não vamos olhar só ao que é individual.”

Segundo o técnico, o apoio do público pode ser decisivo para o desfecho da eliminatória . “É o apoio extra com que contamos, e a equipa alavancada por esse apoio transforma-se. Num jogo desta dimensão, um resultado positivo dá sempre conforto, e, nós reconhecendo a capacidade do adversário, também sabemos que temos qualidade para eles.”





Veríssimo garante estar motivado naquela que será a sua estreia em jogos da liga milionária. “Será sempre um jogo diferente. Mas mais importante que isso é ser um jogo importante para a equipa, numa eliminatória da Champions, e não há maior motivação do que essa”, salientou o técnico.



Alerta amarelo para o jogo em Amesterdão



Otamendi, Grimaldo, Weigl, Rafa, Gilberto e João Mário falham o jogo da segunda mão (15 de março, em Amesterdão) caso vejam esta quarta-feira o cartão amarelo.









Leia também Benfica vence Marítimo na Luz com goleada Mais uma preocupação para Nélson Veríssimo, que ainda assim garante que não vai fazer poupanças para o encontro: “Sabemos que temos jogadores em risco, mas isso não interferiu em nada na preparação para este jogo.”

Do lado da equipa do Ajax também há dois jogadores em risco: o defesa Timber e o médio Álvarez.





Para o duelo com os neerlandeses, Nélson Veríssimo deve mexer no esquema e no habitual onze. Durante a semana foi trabalhado um reforço do meio-campo, o que vai implicar a mudança do 4x4x2 para o 4x3x3. O francês Meité e o português João Mário correm por um lugar ao lado do alemão Weigl e do marroquino Taarabt na zona intermediária.





Na frente, Darwin Núñez e Rafa Silva estão certos ficando a dúvida se o técnico das águias vai apostar no ucraniano Yaremchuk ou no português Gonçalo Ramos.





Também na defesa, Gilberto deve render Valentino Lázaro no lado direito da defesa.

vertonghen: “ Talvez possa dar algumas dicas extra”



“Não preciso de motivar ninguém. Se tivesse de o fazer não deveriam ser os jogadores. Não sou uma pessoa de grandes palavras, mas tento sempre ajudar a equipa como posso e talvez possa dar algumas dicas, porque conheço melhor a equipa do Ajax. Mas o objetivo é podermos abordar este jogo da melhor forma”, disse Jan Vertonghen, que falou em português, na antevisão do encontro contra a ex-equipa.





botafogo quer levar extremo Everton



Depois do Flamengo, o Botafogo é o mais recente interessado na contratação do brasileiro Everton.





lázaro garante “motivação”



“Sabemos o que podemos fazer e vamos dar tudo para passar à próxima ronda. Vamos para os jogos contra o Ajax muitíssimo motivados”, disse o lateral Valentino Lázaro em resposta a alguns internautas nas redes sociais.