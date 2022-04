As opções de Nélson Veríssimo no empate (0-0) com o Famalicão e sobretudo a demora nas substituições que fez foram alvo de críticas internas na estrutura dirigente do Benfica, apurou o CM.



O treinador só mexeu na equipa perto da hora do jogo e uma das alterações acabou por ser por lesão (Gilberto saiu para dar lugar a André Almeida).









