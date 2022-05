Nélson Veríssimo falou em "falhanço" na atual temporada do Benfica, que, observou, só teve pontos positivos na Champions.



"Não foi uma missão bem conseguida porque não conquistámos qualquer título, mas a nossa perspetiva é o copo meio cheio e a nossa equipa também fez coisas interessantes nesta época: o percurso na Liga dos Campeões", disse o treinador na antevisão do seu último jogo, hoje em Paços de Ferreira, no comando técnico das águias.