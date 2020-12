“Nem a feijões gostamos de perder”, diz Sérgio Conceição sobre FC Porto na Liga dos Campeões

"A partir do momento em que o árbitro apita não pensamos se estamos ou não qualificados. Nem a feijões gostamos de perder, imaginem num jogo da Liga dos Campeões". Foi assim que Sérgio Conceição garantiu ontem que o FC Porto joga hoje, às 20h00, na Grécia, já com a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões garantida, com o objetivo de vencer o Olympiacos em partida que fecha a fase de grupos. O treinador azul-e-branco não vai, por isso, poupar jogadores: "Não tenho essa necessidade, tenho de perceber quem está, física e emocionalmente, disponível para me dar garantias de fazer parte do melhor onze. Este é um jogo importante para nós".Numa altura em que o elevado número (13) de golos sofridos nas primeiras nove jornadas da Liga está na ordem do dia portista, o técnico dos dragões revelou que as causas já foram identificadas. "O problema não são os jogadores nem a linha defensiva, é um problema de toda a equipa. É uma questão de se trabalhar e cumprir o que temos pedido. Só há um momento em que podemos caminhar em campo: a festejar golos", sentenciou Sérgio Conceição.Sobre o Olympiacos - que ainda discute com o Marselha o 3º lugar que dá acesso à Liga Europa -, o técnico portista deixou o aviso: "a verdade é que vencemos em casa (2-0), mas não nos devemos expor, principalmente quando se está confortável no jogo. Temos de melhorar e vai de encontro com o que temos sofrido nos últimos jogos, é importante saber atacar enquanto estamos bem posicionados para poder, na perda de bola, reagir o mais rápido possível", rematou Sérgio Conceição.Uma vitória na Grécia permite ao FC Porto encaixar mais 2,7 milhões de euros - o empate vale 900 mil euros. Os dragões já amealharam mais de 65 M €.À última hora, Loum obteve autorização (por ter tido Covid) para entrar na Grécia e integrou os 26 convocados. Corona e Pepe, com limitações físicas, também seguiram viagem."Poupanças no FC Porto? Não acho que seja uma vantagem. O valor do plantel é muito bom", afirmou ontem Pedro Martins, treinador do Olympiacos.A UEFA permitiu que o último treino do FC Porto e a conferência de antevisão do jogo na Grécia, diante do Olympiacos, se realizassem em Portugal. "Ganhámos um treino, se treinássemos no estádio do adversário, haveria sempre a possibilidade de outras pessoas observarem o treino", disse Conceição.