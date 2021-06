Nem a força das claques valeu a Portugal no jogo frente a Alemanha

Portugal perdeu o jogo frente a Alemanha mas várias foram as demonstrações de apoio dos adeptos:Carlos Brum, um índio 'made in Portugal', é figura habitual nos jogos da seleção.Um momento que não faltou: "Ronaldo, dá-me a tua camisola!", não é que ele deu mesmo? aí está um homem de sorte, com os restantes espectadores a aplaudir.Uma adepta, no Porto, ostentou a bandeira portuguesa com orgulho.O euro é pretexto para tardes de convívio regadas com álcool em Munique.Adeptos portugueses tentaram dar ânimo à seleção. Nas bancadas de Munique esteve Fernando Madureira, conhecido como macaco, líder da claque portista super dragões.