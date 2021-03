Nem contra nove jogadores do Santa Clara deu para o Tondela ganhar

Esteve a segundos de acontecer a primeira vitória do Tondela fora de portas na Liga, mas a garra do Santa Clara, que acreditou até ao fim, foi tremenda e, por isso, mesmo reduzidos a nove unidades, é justo o empate a uma bola.Quase no último suspiro, e após lançamento lateral, João Afonso desvia de cabeça para o coração da área e Yohan Tavares, azarado, acaba por fazer um autogolo. Foi aos 90+4’, quando o Tondela pensava que a vitória já não podia fugir. Antes, ainda no primeiro tempo, os beirões já se tinham adiantado no marcador, numa altura que o jogo não previa golos para nenhum dos lados, muito menos para os visitantes. Após alívio defeituoso de Rafa Ramos contra João Pedro, o jogador do Tondela cruzou para dentro da área e González encostou para o fundo das redes.Hélder Malheiro, de Lisboa, fez uma arbitragem tranquila.