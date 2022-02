Numa partida importante para as contas da manutenção, o Famalicão venceu este sábado o Tondela por 2-1, dando corpo à recuperação que tem encetado (terceira vitória seguida), e deixando os beirões numa posição delicada. Do 1º tempo resultou um jogo com maior propensão ofensiva do Famalicão, mas sem aproximações de perigo à área do Tondela, que respondeu em remates a rasar o poste de Neto Borges e Salvador Agra. Aos 36’, Hélder Malheiro assinalou penálti por alegado desvio com o braço, mas após consulta das imagens reverteu a decisão.









Na 2ª parte surgiram os golos. O primeiro pelo goleador Banza aos 67’, o segundo aos 74’ por Teixeira (grande golo) depois de análise do VAR. O Tondela só reduziu já depois dos 90, por Daniel dos Anjos.

O final foi imprevisível e marcado por 19 minutos de compensações. Gustavo Assunção e Rafael Barbosa envolveram-se numa picardia, com o primeiro a queixar-se de insultos racistas por parte do segundo, o que este negou.