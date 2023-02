“Nem ganhar a Liga Europa salva a época. Estamos a lutar pela vida e esta prova não é a tábua de salvação”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta quinta-feira com o Midtjylland, referente à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



O treinador do Sporting está ciente das dificuldades que vai criar a ausência de receitas, caso o clube falhe a Liga dos Campeões: “Isso é um problema da direção.









Ver comentários